Особые случаи: как получить материальную помощь от работодателя

Мало кто об этом знает, однако каждый наемный работник может получить «дополнительные» деньги не только в виде премии, но и как особую социальную выплату, которая предоставляется только в определенных случаях.
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