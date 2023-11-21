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Особые случаи: как получить материальную помощь от работодателя

Особые случаи: как получить материальную помощь от работодателя

Мало кто об этом знает, однако каждый наемный работник может получить «дополнительные» деньги не только в виде премии, но и как особую социальную выплату, которая предоставляется только в определенных случаях.

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