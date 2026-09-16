Происшествия
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Происшествия

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Cвердловскими полицейскими пресечен канал незаконной миграции на территорию нашей страны

Следователи УМВД России по городу Екатеринбургу завершили расследование уголовного дела об организации канала незаконной легализации иностранных граждан на территории нашей страны.

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