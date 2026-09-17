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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов, Музетти, Берреттини и Бадоса сыграют на январском выставочном турнире в Коойонге

Карен Хачанов , Лоренцо Музетти , Маттео Берреттини и Паула Бадоса выступят на выставочном турнире в Коойонге, который пройдет с 12 по 14 января 2027 года.

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