В Кемерове рабочий насмерть разбился при монтаже кондиционера

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 17 мая сообщили об организации доследственной проверки по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту обнаружения тела 47-летнего мужчины.
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