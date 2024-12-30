В Минздраве Приморья рассказали, как не переесть за новогодним столом

Приморцам рассказали, как не переесть за новогодним столом, сообщает PRIMPRESS. О режиме питания в предпраздничный день в Telegram-канале Минздрава Приморского края рассказала главный врач Владивостокской поликлиники №3 Анжела Кабиева.
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