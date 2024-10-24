NBC: команда Трампа все еще не заключила меморандум о передаче власти

Global Look Press/Li Rui/XinHua Неспособность экс-президента США Дональда Трампа заключить соглашение с нынешней администрацией о рамках переходного процесса может поставить под угрозу мирную передачу власти и нацбезопасность, заявил в беседе с NBC главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Джейми Раскин.