В Ульяновске полицейские и общественники провели урок дорожной безопасности в отряде юных помощников инспекторов движения

Сотрудники ульяновской Госавтоинспекции совместно с представителями Дирекции безопасности дорожного движения в Ульяновской области в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» провели тематическое занятие в отряде юных помощников инспекторов движения.
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