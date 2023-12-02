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Почему мигранты во Франции склонны к сексуальному насилию: религиозный запрет

Во Франции выявлена причина уровня преступности среди мигрантов: религиозные запреты на секс. Почему молодые мусульмане из Северной Африки, приехавшие во Францию, склонны к сексуальному насилию? Этим вопросом задаются эксперты журнала Atlantico.

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