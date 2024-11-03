Салимгараев поздравил татарстанцев с 65-летием начала регулярного телевещания

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил профессиональное сообщество телевещателей Татарстана и жителей республики с 65-летием со дня начала регулярного вещания Казанской студии телевидения.