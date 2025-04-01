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Военное обозрение

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Иранский чиновник: если США не откажутся от своих намерений, нам ничего не останется, кроме как создать ядерное оружие

Иранский чиновник: если США не откажутся от своих намерений, нам ничего не останется, кроме как создать ядерное оружие

Лариджани входит в Верховный совет Ирана.

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