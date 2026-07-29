Заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте необходимо Киеву, чтобы получить от Вашингтона поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.