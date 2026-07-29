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В Совфеде ответили на заявление Зеленского об успехах ВСУ

В Совфеде ответили на заявление Зеленского об успехах ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте необходимо Киеву, чтобы получить от Вашингтона поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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