В Совфеде ответили на заявление Зеленского об успехах ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом о якобы успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте необходимо Киеву, чтобы получить от Вашингтона поставки ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии