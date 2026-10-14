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ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году Согласно октябрьскому отчету организации, рост мирового спроса на нефть в 2026 году будет на 180 тыс.

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