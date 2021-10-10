Мировое обозрение

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Канцлер Австрии Курц уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Канцлер Австрии Курц уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о сложении полномочия на фоне ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

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