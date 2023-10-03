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Руководитель JP Morgan говорит, что инвесторский оптимизм по поводу Индии «полностью оправдан»

Председатель и главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон высказался по поводу бычьего тона на саммите инвесторов Индии, заявив, что оптимизм, окружающий страну в данный момент, «полностью оправдан».

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