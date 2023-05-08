На Сахалине начались памятные мероприятия в честь Дня Победы

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, как представители власти, администрация и общественные деятели вместе с ним кладут цветы на Вечный огонь в память о погибших на войне сахалинцах.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поделился в своем Telegram-канале видеозаписью, как представители власти, администрация и общественные деятели вместе с ним кладут цветы на Вечный огонь в память о погибших на войне сахалинцах.
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