Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду профинансировал создание нового бренда минеральной воды. Как сообщает SIC Notícias, партнёром португальца выступила компания Grupo Outeirinho, которая вложила аналогичную сумму.
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