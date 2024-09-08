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Тарасов назвал Фомичева своим фаворитом в кулачном поединке против Морроу

Тарасов назвал Фомичева своим фаворитом в кулачном поединке против Морроу

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в воскресенье, 8 сентября, назвал россиянина Олега Фомичева своим фаворитом в поединке в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с американцем Робом Морроу.

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