Тарасов назвал Фомичева своим фаворитом в кулачном поединке против Морроу

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в воскресенье, 8 сентября, назвал россиянина Олега Фомичева своим фаворитом в поединке в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с американцем Робом Морроу.