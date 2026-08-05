В Одессе ТЦКшники в балаклавах ворвались на территорию строительной площадки и начала начала силой задерживать работников строительной бригады.
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В Одессе ТЦКшники в балаклавах ворвались на территорию строительной площадки и начала начала силой задерживать работников строительной бригады.
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