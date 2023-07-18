Партнер властей ХМАО пять месяцев не платил зарплату своим сотрудникам и закрыл долги только после вмешательства прокуратуры

Компания «Лидер», которой досталось крупнейшее лесопромышленное производство правительства Ханты-Мансийского автономного округа в Кондинском районе – завод МДФ в Мортке – на протяжении пяти месяцев не платила зарплату своим сотрудникам.
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