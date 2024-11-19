В Псковской области полицейскими привлечён к ответственности организатор наркоцеха по производству мефедрона

Сотрудниками наркоконтроля УМВД России по Псковской области совместно с представителями ГУНК МВД России в одной из деревень Струго-Красненского района ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков.
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