12 потрясающих сухоцветов для букетов и поделок

Декоративные растения великолепны в цвету, а об их привлекательности после цветения думают немногие. На самом деле, конец сезона, когда растения завязывают семена, — один из самых прекрасных моментов жизни сада.
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