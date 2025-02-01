В Москве установили крест на колокольню храма в честь Федора Ушакова

Мероприятие прошло в торжественной обстановке.Фото: Мелешкина ОльгаНа колокольню храма в честь адмирала российского флота Федора Ушакова в Левобережном районе Москвы установлен крест, мероприятие прошло 31 января в торжественной обстановке.
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