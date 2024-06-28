Иран выбирает президента: среди четырёх кандидатов есть и сторонник проведения масштабных реформ В Иране начались президентские выборы.
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Иран выбирает президента: среди четырёх кандидатов есть и сторонник проведения масштабных реформ В Иране начались президентские выборы.
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