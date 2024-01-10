Британия сообщила об отражении крупнейшей атаки хуситов в Красном море

Военные силы Великобритании совместно с США отразили самую большую за последнее время атаку движения «Ансар алла» (хуситы) в Красном море, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном главой ведомства Грантом Шаппсом.
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