Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе

Он отметил, что террористы не имеют отношения к религии Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором.