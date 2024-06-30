Кадыров попросил Бастрыкина быть предельно аккуратным в словах об исламе

Он отметил, что террористы не имеют отношения к религии Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слова председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об исламистах попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях и не сравнивать ислам с террором.
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