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17 муниципалитетов Орловской области получили свыше 35 млн рублей на размещение вынужденных переселенцев

17 муниципалитетов Орловской области получили свыше 35 млн рублей на размещение вынужденных переселенцев

Региональное правительство распределило трансферты между муниципалитетами Орловской области «в целях финансового обеспечения временного социально-бытового обустройства граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации,на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения на территории региона».

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