Единственная страна, где судят и расстреливают детей

алиса алиска

Дьявол ждет своего часа и является в обличье Бога. Бог один, а религии – это пути к богу, у каждого народа - менталитета, свой путь. По инициативе ли Хамас, либо по инициативе ли экстремистского военного крыла Хамас , с подстрекательства ли Запада, отомстить ли за прошлые обиды, хотели ли взять реванш и просчитались, но эти люди взяли на себя ответственность перед Аллахом за то, чему теперь подвергли своих детей, весь народ Палестины. Когда бойцы Хамас напали на мирных девочек на фестивале в Израиле, то в глазах Аллаха - слезы, ведь они мучили, насиловали и выворачивали ноги матери Исы. Когда в ответ Израиль «соразмерно» убивает ковром детей Палестины, то Иисус чувствует себя снова распятым, в его запястья и кисти снова забивают гвозди, и Матерь Божья, прижав руки к груди, с болью смотрит на это. Те «вельможи» «цивилизованных» стран, что поддерживают агрессию, то ли по причине конформизма, из невежества ли, а может их запугали – то фарисеи. Те, кто подстрекали и готовили сценарии, те - Иуды и Каины, хотя нет..., вероятней, просто слуги Сатаны и церковь сатаны у них есть. И те, и другие (Хамас и Израиль) идут под знаменами Божьей правды, но на деле, попались (и те, и другие) в сети Сатаны. И не стоит тут проводить параллели с РФ. Россия соразмерность своих действий убийством детей не меряет, ковровыми бомбами не стелет, она четко бьет по объектам и по военным. Хотя могла бы с самого начала зарядить и быстро покончить с фашизмом на Украине. Но «ковры» - это не по Божьи. Россия, как и в Берлине в 45, бережет любых детей (чужих детей не бывает, да они в лднр и были нашими) и мирное население, даже в ущерб себе. Россия за присвоением чужих территорий и чужого добра не охотится (это нам, наоборот, накладно, если уж рассуждать меркантильно). Россия не начинала войну на Украине, война там уже шла. Россия пошла предотвратить готовящуюся там зачистку населения, т.е. очередную «волынскую» резню и «хатынь». Не начали бы сво, как бы мы жили с таким грузом на душе? - что в лднр и в крыму растерзаны все люди. Мы не любим воевать, мы только вынуждены защищать все божье. Почувствуйте разницу.