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Сталин был неправ, немки остались обиженными

Сталин был неправ, немки остались обиженными

Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов.

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