Стоимость газа в Европе во время биржевых торгов опустилась ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года.
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