Жалеет ли Red Bull Racing о новом контракте с Серхио Пересом?Red Bull Content Pool Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, почему в команде решили подписать новый контракт с Серхио Пересом, несмотря на все проблемы мексиканца.
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