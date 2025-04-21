Путин внезапно вернул Западу конфискованную собственность: что это значит

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Российские дипломаты не прекращают усилий по налаживанию связей с американскими коллегами, стремясь отыскать области для сотрудничества, охватывающие не только урегулирование кризиса на Украине, но и экономическую сферу.