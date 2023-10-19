Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Grandad
    Хрень какая-то.Простое приспособ...
  • Lora Некрасова
    Все эти симпатичные поделки хороши, когда их немного. А когда вся квартира в этих тряпицах, это уже выглядит. как хлам.10 простых идей ...
  • Вера
    Боже , сколько работыОбидно, что стара...

Простое приспособление для быстрого снятия изоляции с проводов

Простое приспособление для быстрого снятия изоляции с проводов

Берем два отрезка оски и скрепляем из между собой саморезами. Далее лобзиком отпиливаем уголок.

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Grandad
Хрень какая-то.
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