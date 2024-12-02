На что обратить внимание при заказе в ресторане: советы Гордона Рамзи

Гордон Рамзи давно стал авторитетом в мире ресторанного бизнеса и высокой кухни. Он звезда шоу Hell’s Kitchen, один из самых успешных шеф-поваров Великобритании, обладатель трех звезд Мишлен и владелец сети ресторанов по всему миру.
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