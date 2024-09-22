ХДС/ХСС выступили против запрета на двигатели внутреннего сгорания

Парламентская группа ХДС/ХСС потребовала от так называемого автомобильного саммита, который пройдет в понедельник в Берлине, четких обязательств по сохранению использования двигателей внутреннего сгорания в автомобилях, 22 сентября пишет газета Rheinische Post.
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