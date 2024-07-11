Необычно щедрые ставки: Сбер и ВТБ фиксируют рекорды в депозитах

Сбербанк и ВТБ фиксируют максимальный приток вкладов в июне — опрошенные «Коммерсантом» эксперты объясняют это не только «необычно щедрыми ставками», но также отменой комиссии за переводы по Системе быстрых платежей (СБП).
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