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Троян Зимний 18 февраля: день победы над древним Римом. Была ли русская Троянская война?

Троян Зимний 18 февраля: день победы над древним Римом. Была ли русская Троянская война?

По народной версии, 18 февраля 101 года нашей эры произошло грандиозное сражение древних русов и римских легионов.

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