Ольга Любимова считает, что 2024 год будет рекордным по сборам от кино

За последнее время на экраны страны вышло беспрецедентное количество фильмов Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила уверенность, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года.
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