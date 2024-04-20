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Петербургский дневник

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Ольга Любимова считает, что 2024 год будет рекордным по сборам от кино

Ольга Любимова считает, что 2024 год будет рекордным по сборам от кино

За последнее время на экраны страны вышло беспрецедентное количество фильмов Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила уверенность, что 2024 год будет успешным для российского кинопроката и сможет побить рекорд по итоговым кассовым сборам прошлого года.

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Комментарии
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Валерий Светлый
А то, что большинство кино не качественно нормально? а то, что ходимость в кино часто показная?
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15 час.
Людмила Абрамова
смотреть нечего как в кинотеатрах,так и на ТВ
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14 час.

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