Короткая скамейка – боль «Краснодара», которая уже мешает в гонке

Зимой нужно усиление. Мурад Мусаев мощно преобразил команду в первой части сезона: уверенно лидировал в РПЛ после 10-го тура, впервые проиграл только в 17-м, до этого выдал серию из одиннадцати побед подряд, забрал 5 из 6 матчей против топов.