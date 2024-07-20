Известную русофобку Фарион пытались убить во Львове. За что? Юлия СоколоваВ сердце Львова, где старинные улицы хранят тысячелетнюю историю, произошло событие, которое внесло тревогу в общественное спокойствие города.
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