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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масалитин о «Спартаке» и 0:2 от «Оренбурга»: «Надо либо терпеть, либо уходить от розыгрыша низом, но Станкович от этого не откажется. Болельщикам надо запастись валидолом» 

Масалитин о «Спартаке» и 0:2 от «Оренбурга»: «Надо либо терпеть, либо уходить от розыгрыша низом, но Станкович от этого не откажется. Болельщикам надо запастись валидолом» 

«Станкович хочет поставить контроль мяча, выход низом через опорников. «Спартак» оставлял трех защитников сзади, план не сработал, потому что в свободные зоны постоянно врывались быстрые вингеры «Оренбурга».

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