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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на ближайшие дани. Луна в знаке зодиака Рак с 10:59 18-ого по 23:37 20-ого (время московское) ♋Луна в Раке делает нас более эмоциональными, ранимыми, обидчивыми, сентиментальными, мечтательными, интуитивными.

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