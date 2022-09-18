Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от Луны в знаке Рака 2022

Астролог Лариса Андерсен сделала прогноз на ближайшие дани. Луна в знаке зодиака Рак с 10:59 18-ого по 23:37 20-ого (время московское) ♋Луна в Раке делает нас более эмоциональными, ранимыми, обидчивыми, сентиментальными, мечтательными, интуитивными.