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Кулеба заявил, что в Стамбуле в 2022 г. Киев не достиг договоренностей с Москвой

Кулеба заявил, что в Стамбуле в 2022 г. Киев не достиг договоренностей с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегации Киева и Москвы, участвовавшие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между двумя странами, не достигли никакого соглашения в Стамбуле в марте 2022 года.

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