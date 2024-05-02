Кулеба заявил, что в Стамбуле в 2022 г. Киев не достиг договоренностей с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что делегации Киева и Москвы, участвовавшие в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между двумя странами, не достигли никакого соглашения в Стамбуле в марте 2022 года.