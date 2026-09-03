Девять лет тайных встреч и ультиматум королю: Как Харальд V отстоял право жениться на простолюдинке

Король Норвегии Харальд V ждал престола больше полувека, но главное решение в своей жизни принял еще в молодости.
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