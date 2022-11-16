8 повседневных привычек, из-за которых страдает наше интимное здоровье

Хрупкий баланс может нарушить плохое питание, курение и даже неподходящая одежда! К сожалению, многие женщины и девушки до сих пор относятся к своему интимному здоровью, как к чему-то неловкому, чему-то, что стоит прятать и чего лучше стесняться.