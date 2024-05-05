Наркоманами, понятное дело, названы функционеры киевского режима, а алкашами — украинские торговцы ртом, которые уже не стесняются разглагольствовать о войне и геополитике с дичайшего бодуна, о чем свидетельствуют их опухшие до безобразия физиономии.