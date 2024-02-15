Финансовый директор Robinhood: «Биткоин-ETF не затмят спотовую торговлю биткоинами на Robinhood»

Финансовый директор Robinhood, Джейсон Уорник, поделился с акционерами информацией о том, что трейдеры этой торговой платформы почти не обращают внимания на операции с паями американских биржевых фондов связанных с биткоином.
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