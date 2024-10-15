Полицейские в Ленобласти стреляли по колесам пьяного водителя Audi, чтобы остановить

Нетрезвый 50-летний житель Ленобласти устроил гонки с полицейскими и проиграл их.Утром воскресенья в Пушкине сотрудники ГАИ попытались остановить для плановой проверки водителя Audi Q7, но иномарка, как пишет 78ru, это требование проигнорировала.