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Журнал «Профиль»

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Трамп отмел опасения в отношении искусственного интеллекта

США опережают Китай в области искусственного интеллекта и это положение должно сохраниться. Какие-то предохранители установить можно, но о рисках говорят слишком много, заявил журналистам президент США Дональд Трамп 13 сентября 2026 года, в воскресенье.

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