Реставраторы России и Омана восстановят 200 музейных предметов из Сирии

Реставраторы Национального музея Омана и Государственного Эрмитажа совместно отреставрируют в Маскате около 200 музейных предметов из Сирии, включая пальмирские памятники, сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии