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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Бойкова: «Для меня фигура Есенина всегда была нейтральна или даже негативна. Не понимала, как можно быть столь нечестным даже перед собой»

«В Петербурге мне удалось посетить очень сильный спектакль о разных женщинах, которых можно жалеть, можно любить, можно ненавидеть, которыми можно восхищаться… Они все разные, но их связывает одно – Есенин.

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